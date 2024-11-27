Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» вёл со счётом 3:0, но умудрился растранжирить преимущество – в итоге ничья 3:3. Серия «горожан» без побед во всех соревнованиях достигла уже шести матчей.

После игры у Хосепа Гвардиолы были расцарапаны голова и нос, и главный тренер «Манчестер Сити» сказал, что хотел причинить себе вред. В среду Гвардиола сделал заявление на эту тему.

«Меня застали врасплох в конце пресс-конференции, когда задали вопрос о царапине на моём лице. Я объяснил, что её спровоцировал острый ноготь. Мой ответ никоим образом не был направлен на то, чтобы принизить очень серьёзную проблему членовредительства. Я знаю, что многие люди ежедневно сталкиваются с проблемами психического здоровья, и я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы рассказать, куда можно обратиться за помощью», - написал Гвардиола, указав контакты психологической поддержки.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Ливерпуля» на выезде.