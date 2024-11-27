Гюндоган: «Чтобы остаться в гонке за титул АПЛ, нужно обыграть «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» на восемь очков отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Ливерпуля». В первый день декабря команды проведут очный матч, и полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган считает его ключевым.

«Чтобы остаться в гонке за титул, вероятно, да, нам обязательно нужно будет побеждать. Потому что 11 очков – это огромный разрыв. Мы принимаем это, остаёмся скромными и не унываем. Мы будем стараться хорошо работать, чтобы как можно лучше подготовиться к сложной игре», - слова Гюндогана приводит The Times.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» стартует 1 декабря в 19:00 по московскому времени.