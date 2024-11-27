Беллингем высказался о возможном переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль».

— «Ливерпуль»? Я счастлив в Мадриде. Думаю, что следующие 10-15 лет пройдут для меня в белых тонах, — приводит слова Беллингема Football on TNT Sports.

Напомним, Беллингем присоединился к «Реалу» летом 2023 года. В этом сезоне 21-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Действующий трудовой договор Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 180 млн евро.