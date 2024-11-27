​Федерико Кьеза тренируется в общей группе

Свет в конце туннеля для Федерико Кьезы - итальянский нападающий вернулся к тренировкам в общей группе и, возможно, будет включён в заявку на сегодняшний матч «Ливерпуля» с мадридским «Реалом» в рамках Лиги чемпионов.

Пока что Кьеза после своего перехода в английский клуб провёл всего лишь три матча в футболке «Ливерпуля». Если же его не включат заявку на матч с «Реалом», то, скорее всего, он сыграет против «Манчестер Сити» уже в воскресенье в рамках английского чемпионата.

Напомним, что ранее Кьеза выступал за туринский «Ювентус», а также за «Фиорентину». В лазарет он угодил в конце сентября.