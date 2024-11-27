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​Саутгейт: «Возможно, я вообще завяжу с футболом»

27 Ноября 2024 • 09:02 Комментировать (1)

Бывший наставник английской сборной Гарет Саутгейт не исключает, что, возможно, вообще завяжет с футболом и посвятит свою активность чему-то другому. Напомним, что Саутгейт покинул пост наставника сборной Англии после минувшего чемпионата Европы, в котором англичане проиграли в финале испанцам. Это было их второе поражение подряд в финале самого престижного континентального турнира для сборных после того, как в 2021 году англичане проиграли итальянцам.

- Я испытывал невероятные чувства ответственности и гордости, когда звучал гимн Англии перед матчами. Это был действительно необычный отрезок в моей жизни и мне будет трудно повторить его в футболе. Действительно трудно. Потому что трудно представить ещё более ответственную роль в футболе. Именно по этой причине я раздумываю над тем, чтобы посвятить себя чему-то другому, где, возможно, также удастся добиться чего-то значимого, - написал в социальных сетях Саутгейт.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
27 Ноября 2024 в 09:19
и это правильно
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