​Саутгейт: «Возможно, я вообще завяжу с футболом»

Бывший наставник английской сборной Гарет Саутгейт не исключает, что, возможно, вообще завяжет с футболом и посвятит свою активность чему-то другому. Напомним, что Саутгейт покинул пост наставника сборной Англии после минувшего чемпионата Европы, в котором англичане проиграли в финале испанцам. Это было их второе поражение подряд в финале самого престижного континентального турнира для сборных после того, как в 2021 году англичане проиграли итальянцам.

- Я испытывал невероятные чувства ответственности и гордости, когда звучал гимн Англии перед матчами. Это был действительно необычный отрезок в моей жизни и мне будет трудно повторить его в футболе. Действительно трудно. Потому что трудно представить ещё более ответственную роль в футболе. Именно по этой причине я раздумываю над тем, чтобы посвятить себя чему-то другому, где, возможно, также удастся добиться чего-то значимого, - написал в социальных сетях Саутгейт.