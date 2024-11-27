Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке: «Манчестер Сити» списывают со счетов в каждом сезоне»

27 Ноября 2024 • 07:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке призывает не спешить с выводами относительно перспектив команды в нынешнем сезоне.

Во вторник «горожане» не смогли одолеть на своём поле «Фейеноорд» в Лиге чемпионов (3:3), ведя 3:0 до 75-й минуты. В предыдущих пяти матчах команда Хосепа Гвардиолы и вовсе проиграла.

«Именно в такие моменты мы обязаны проявлять характер – когда кажется, что всё складывается против нас, когда все списывают нас со счетов. Мы должны оставаться сильными духом, верить в себя и сохранять единство. В каждом сезоне наступает период, когда люди списывают нас со счетов», – цитирует City Report Аке.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет на выезде против лидера турнирной таблицы Премьер-лиги – «Ливерпуля».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
07:20
Аке: «Манчестер Сити» списывают со счетов в каждом сезоне»
26 Ноября
20:26
Слот высказался о контракте Салаха
06:51
Два игрока «Манчестер Сити» имеют худший показатель передач вперёд в АПЛ
06:00
«Манчестер Сити» пожертвует своим игроком ради новых подписаний 2
05:43
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» связались с бразильским полузащитником
05:35
В «Барселоне» ведутся споры по Салаху 1
02:04
Де Брёйне высказался о работе с Гвардиолой
25 Ноября
23:23
Доку: «Манчестер Сити» всё ещё борется» 2
15:44
Агуэро – об отрыве «Ливерпуля»: «Мы отставали от «Манчестер Юнайтед» на восемь очков, но в итоге выиграли АПЛ» 2
07:22
Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка
06:52
В «Айнтрахте» высказались о возможном переходе Мармуша в «Ливерпуль»
06:08
«Аталанта» приняла решение по Эдерсону, который интересен английским грандам
05:27
В «Манчестер Сити» определились с главной трансферной целью
01:22
Холанн – второй претендент на следующий «Золотой мяч», Ямаль – третий 2
24 Ноября
22:42
Суперкомпьютер определил вероятность чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ
19:56
Салах высказался о «Манчестер Сити» 7
19:20
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков – дальше очная битва
07:12
«Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Салах высказался о «Манчестер Сити» Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке
«Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
07:20 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Манчестер Сити» списывают со счетов в каждом сезоне»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
02:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола впервые в карьере не выиграл в матче, когда его команда вела в три гола
00:49 · Англия. Премьер-лига
Абрахам оценил уровень нынешнего «Челси»
00:12 · Англия. Премьер-лига
​В Англии ввели директиву по количеству темнокожих в сборных страны 2
26 Ноября
23:01 · Россия. Премьер-лига
Назван футболист-открытие года – Батраков на 12-м месте
22:45 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Салах сегодня не грустил»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может расстаться с полузащитником - названо имя
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может потерять звёздного нападающего
20:26 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о контракте Салаха
17:39 · Англия. Премьер-лига
Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед» – Санья 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предупредил Александер-Арнольда по поводу «Реала» 1
17:16 · Англия. Премьер-лига
Оуэн объяснил, почему избегает стадиона «Энфилд» 2
16:53 · Англия. Премьер-лига
Кварацхелия может перейти в суперклуб АПЛ 3
16:33 · Англия. Премьер-лига
Названа главная трансферная цель «Манчестер Сити» на 2025 год
15:08 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о новом тренере «Манчестер Юнайтед» 7
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал альтернативу Дэвису с ценником в 60 млн евро
13:58 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана удостоен награды
13:53 · Англия. Премьер-лига
Далот высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового нападащего
13:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал только одно условие, при котором футбольный график пересмотрят
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить защитника из АПЛ – названо имя
13:27 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» есть уверенность по будущему Холанна
09:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим нацелился на суперфорварда 1
Все новости