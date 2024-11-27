Аке: «Манчестер Сити» списывают со счетов в каждом сезоне»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке призывает не спешить с выводами относительно перспектив команды в нынешнем сезоне.

Во вторник «горожане» не смогли одолеть на своём поле «Фейеноорд» в Лиге чемпионов (3:3), ведя 3:0 до 75-й минуты. В предыдущих пяти матчах команда Хосепа Гвардиолы и вовсе проиграла.

«Именно в такие моменты мы обязаны проявлять характер – когда кажется, что всё складывается против нас, когда все списывают нас со счетов. Мы должны оставаться сильными духом, верить в себя и сохранять единство. В каждом сезоне наступает период, когда люди списывают нас со счетов», – цитирует City Report Аке.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет на выезде против лидера турнирной таблицы Премьер-лиги – «Ливерпуля».