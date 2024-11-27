Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может перебраться в «Ювентус».

Представители туринского клуба уже вступили в переговоры с окружением нидерландца, докладывает Corriere dello Sport. В настоящий момент именно «старая синьора» лидирует в борьбе за 23-летнего футболиста «красных дьяволов», не лучшим образом проводящего дебютный сезон в Англии.

Джошуа Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле нынешнего года из «Болоньи» за 42,5 млн евро. Форвард провёл 18 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч и два результативных паса. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 млн евро.