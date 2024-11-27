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«Ювентус» начал переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед» слухи

27 Ноября 2024 • 07:11 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
01.12 16:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может перебраться в «Ювентус».

Представители туринского клуба уже вступили в переговоры с окружением нидерландца, докладывает Corriere dello Sport. В настоящий момент именно «старая синьора» лидирует в борьбе за 23-летнего футболиста «красных дьяволов», не лучшим образом проводящего дебютный сезон в Англии.

Джошуа Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле нынешнего года из «Болоньи» за 42,5 млн евро. Форвард провёл 18 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч и два результативных паса. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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GudRus
27 Ноября 2024 в 07:45
сливайте отходы тен хага !!!
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