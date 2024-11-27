«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фейеноордом», ведя с разницей в три гола.

Команда Хосепа Гвардиолы добыла уверенное преимущество в домашней игре Лиги чемпионов благодаря голам, забитым на 44-й, 50-й и 53-й минутах, но растеряла его в отрезке с 75-й по 89-ю. Как отмечает Opta, это первый с мая 1989 года случай, когда «Манчестер Сити» упустил победу в матче, в котором вёл с разницей в три гола. 35 лет назад это произошло в поединке второго английского дивизиона с «Борнмутом» (также 3:3).

Напомним, что прежде подобного не случалось и за всю тренерскую карьеру Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» не побеждают уже в шести встречах подряд. 1 декабря им предстоит сыграть на выезде с «Ливерпулем».