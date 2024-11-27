Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет

27 Ноября 2024 • 02:34 Комментировать
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фейеноордом», ведя с разницей в три гола.

Команда Хосепа Гвардиолы добыла уверенное преимущество в домашней игре Лиги чемпионов благодаря голам, забитым на 44-й, 50-й и 53-й минутах, но растеряла его в отрезке с 75-й по 89-ю. Как отмечает Opta, это первый с мая 1989 года случай, когда «Манчестер Сити» упустил победу в матче, в котором вёл с разницей в три гола. 35 лет назад это произошло в поединке второго английского дивизиона с «Борнмутом» (также 3:3).

Напомним, что прежде подобного не случалось и за всю тренерскую карьеру Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» не побеждают уже в шести встречах подряд. 1 декабря им предстоит сыграть на выезде с «Ливерпулем».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Борнмут ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
02:34
«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
02:02
Гвардиола впервые в карьере не выиграл в матче, когда его команда вела в три гола
01:52
Гвардиола дал комментарий после невероятной осечки «Манчестер Сити»
01:10
«Манчестер Сити» установил антирекорд Лиги чемпионов, растеряв преимущество в три гола 1
00:58
Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом» 8
00:16
Холанн установил рекорд Лиги чемпионов
26 Ноября
22:30
«Манчестер Сити» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 1
14:08
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
10:30
«Манчестер Сити» – «Фейеноорд»: Какой стартовый состав выберет Гвардиола, чтобы не нарваться на шестой конфуз подряд
02:33
Манчестер Сити - Фейеноорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:40
Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» 12
01:02
Гвардиола: «Почему я должен меняться?» 2
25 Ноября
22:20
Интересный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Фейеноорд Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
24 Ноября
22:56
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Фейеноорд Лиги чемпионов – 26 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
02:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола впервые в карьере не выиграл в матче, когда его команда вела в три гола
00:49 · Англия. Премьер-лига
Абрахам оценил уровень нынешнего «Челси»
00:12 · Англия. Премьер-лига
​В Англии ввели директиву по количеству темнокожих в сборных страны 1
26 Ноября
23:01 · Россия. Премьер-лига
Назван футболист-открытие года – Батраков на 12-м месте
22:45 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Салах сегодня не грустил»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может расстаться с полузащитником - названо имя
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может потерять звёздного нападающего
20:26 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о контракте Салаха
17:39 · Англия. Премьер-лига
Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед» – Санья 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предупредил Александер-Арнольда по поводу «Реала» 1
17:16 · Англия. Премьер-лига
Оуэн объяснил, почему избегает стадиона «Энфилд» 2
16:53 · Англия. Премьер-лига
Кварацхелия может перейти в суперклуб АПЛ 3
16:33 · Англия. Премьер-лига
Названа главная трансферная цель «Манчестер Сити» на 2025 год
15:08 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о новом тренере «Манчестер Юнайтед» 5
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал альтернативу Дэвису с ценником в 60 млн евро
13:58 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана удостоен награды
13:53 · Англия. Премьер-лига
Далот высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового нападащего
13:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал только одно условие, при котором футбольный график пересмотрят
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить защитника из АПЛ – названо имя
13:27 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» есть уверенность по будущему Холанна
09:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим нацелился на суперфорварда
09:44 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Арсенала» Артета хочет переманить полузащитника «Реала»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля»: «Я разочарован Салахом» 1
Все новости