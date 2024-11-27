Гвардиола впервые в карьере не выиграл в матче, когда его команда вела в три гола

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Фейеноорд», ведя со счётом 3:0 до 75-й минуты.

Гости из Нидерландов чудом ушли от поражения в матче Лиги чемпионов, поразив ворота «горожан» на 75-й, 82-й и 89-й минутах. По данным Squawka, подобное произошло впервые за все 942 матча в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы. Ранее команды знаменитого испанца никогда не упускали победу, ведя с разницей в три мяча.

«Манчестер Сити» не выигрывает уже в шести матчах подряд во всех турнирах. В пяти предыдущих встречах были поражения.

Английский гранд занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с восемью набранными очками после пяти туров.