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Абрахам оценил уровень нынешнего «Челси»

27 Ноября 2024 • 00:49 Комментировать
Милан
...
Эмполи
30.11 20:00

Форвард «Милана» Тэмми Абрахам рассказал, что думает о «Челси».

Именно в лондонском клубе англичанин начинал свою карьеру, прежде чем в 2021 году перебраться в «Рому». В августе текущего года игрока арендовал «Милан».

«Я хотел бы, чтобы «Челси» финишировал в четвёрке. В команде много хороших игроков, таких как Коул Палмер и Николас Джексон. В сумме там около 50 футболистов, и каждый из них очень хорош, так что они на это способны. Надеюсь, в следующем году мы сможем сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов», – сказал в беседе с BBC Sport 27-летний воспитанник «синих».

На счету Тэмми Абрахама три забитых гола и три результативных паса в 11 матчах за «Милан».

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МИЛАН ЭМПОЛИ
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