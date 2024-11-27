Абрахам оценил уровень нынешнего «Челси»

Форвард «Милана» Тэмми Абрахам рассказал, что думает о «Челси».

Именно в лондонском клубе англичанин начинал свою карьеру, прежде чем в 2021 году перебраться в «Рому». В августе текущего года игрока арендовал «Милан».

«Я хотел бы, чтобы «Челси» финишировал в четвёрке. В команде много хороших игроков, таких как Коул Палмер и Николас Джексон. В сумме там около 50 футболистов, и каждый из них очень хорош, так что они на это способны. Надеюсь, в следующем году мы сможем сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов», – сказал в беседе с BBC Sport 27-летний воспитанник «синих».

На счету Тэмми Абрахама три забитых гола и три результативных паса в 11 матчах за «Милан».