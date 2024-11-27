​В Англии ввели директиву по количеству темнокожих в сборных страны

Футбольная ассоциация в Англии устанавливает новую цель - до 2028 года не менее 30% технического персонала команд, от юношеской до взрослой сборной, должно состоять из темнокожих или лиц азиатского происхождения, либо других этнических меньшинств.

Недавнее исследование показало, что в то время как 43% игроков Премьер-лиги являются «цветными», «цветных» тренеров лишь 19 процентов и теперь Ассоциация будет стремиться сократить этот разрыв и гарантировать, что решения в английском футболе будет действительно приниматься широким консенсусом, в том числе и в этническом смысле.