Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии ввели директиву по количеству темнокожих в сборных страны

27 Ноября 2024 • 00:12 Комментировать

Футбольная ассоциация в Англии устанавливает новую цель - до 2028 года не менее 30% технического персонала команд, от юношеской до взрослой сборной, должно состоять из темнокожих или лиц азиатского происхождения, либо других этнических меньшинств.

Недавнее исследование показало, что в то время как 43% игроков Премьер-лиги являются «цветными», «цветных» тренеров лишь 19 процентов и теперь Ассоциация будет стремиться сократить этот разрыв и гарантировать, что решения в английском футболе будет действительно приниматься широким консенсусом, в том числе и в этническом смысле.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Президент «Реала» обратился к Винисиусу Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем» Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, переиграв «Локомотив» «Авангард» победил «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись в концовке третьего периода Чепиков — о допинг-деле Устюгова: «Очень печально, что всё это происходит» Тихонов — о допинге Устюгова: «Если вина доказана, то нужно наказывать по полной программе» «Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Ноября
00:12 · Англия. Премьер-лига
​В Англии ввели директиву по количеству темнокожих в сборных страны
26 Ноября
23:01 · Россия. Премьер-лига
Назван футболист-открытие года – Батраков на 12-м месте
22:45 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Салах сегодня не грустил»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может расстаться с полузащитником - названо имя
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может потерять звёздного нападающего
20:26 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о контракте Салаха
17:39 · Англия. Премьер-лига
Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед» – Санья 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предупредил Александер-Арнольда по поводу «Реала» 1
17:16 · Англия. Премьер-лига
Оуэн объяснил, почему избегает стадиона «Энфилд» 2
16:53 · Англия. Премьер-лига
Кварацхелия может перейти в суперклуб АПЛ 3
16:33 · Англия. Премьер-лига
Названа главная трансферная цель «Манчестер Сити» на 2025 год
15:08 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о новом тренере «Манчестер Юнайтед» 4
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал альтернативу Дэвису с ценником в 60 млн евро
13:58 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана удостоен награды
13:53 · Англия. Премьер-лига
Далот высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового нападащего
13:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал только одно условие, при котором футбольный график пересмотрят
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить защитника из АПЛ – названо имя
13:27 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» есть уверенность по будущему Холанна
09:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим нацелился на суперфорварда
09:44 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Арсенала» Артета хочет переманить полузащитника «Реала»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля»: «Я разочарован Салахом» 1
08:53 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Барселона» подпишет Холанна 5
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда из АПЛ 1
07:40 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин рассказал, как едва не сменил «Манчестер Юнайтед» на другой топ-клуб 1
Все новости