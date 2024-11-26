Робертсон: «Салах сегодня не грустил»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон ответил на вопрос о полузащитнике Мохамеде Салахе, который заявил, что клуб по-прежнему не предложил ему новый контракт.

«Мне не показалось, что Салах был грустным сегодня. Мохамед на каждую тренировку приходит с улыбкой на лице, в спортзале он работал так же усердно, как и всегда, на поле было то же самое. Салах наслаждается каждым моментом на тренировке, любой это замечает, если вы мне покажете фотографию с тренировки, где он грустит, то я признаю свою неправоту. Думаю, что сейчас Мо сосредоточен на матче против «Реала» — это нормально, так поступают все великие игроки, к которым он, конечно же, относится», - цитирует Робертсона пресс-служба «Ливерпуля».