«Арсенал» может расстаться с полузащитником - названо имя

Итальянский опорный полузащитник Жоржиньо может покинуть лондонский «Арсенал». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям источника, руководство «канониров» не собирается предлагать полузащитнику новое трудовое соглашение. Таким образом, Жоржиньо покинет «Арсенал» по завершении сезона, если не будет продан в январское трансферное окно. Действующий контракт футболиста с лондонцами истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Жоржиньо провел четыре поединка, в которых получил три желтые карточки.