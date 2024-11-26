«Челси» может потерять звёздного нападающего

Форвард Кристофер Нкунку может уйти из лондонского «Челси», об этом рапортует аккаунт deadlinedaylive.

Согласно опубликованной информации, французский нападающий недоволен количеством игровой практики и задумался над сменой клубной прописки. У Нкунку есть вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге. Заинтересованность в услугах нападающего проявляет дортмундская «Боруссия».

Напомним, что 27-летний нападающий связан контрактными обязательствами с «пенсионерами» до середины 2029 года. Трансферная стоимость Кристофера оценивается в 65 миллионов евро.