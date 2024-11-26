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Слот высказался о контракте Салаха

26 Ноября 2024 • 20:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился комментарием о ситуации с контрактом нападающего команды Мохамеда Салаха.

Ранее футболист заявил, что клуб не предложил ему новый контракт, отметив, что это его очень расстроило.

— Я не думаю, что ситуация с контрактом отвлекает Салаха. Возможно, это помогает ему проявить себя с лучшей стороны, ведь мы видим его игру. Я говорю с Салахом только о футболе, как и с остальными своими игроками, — цитирует Слота журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 32-летний Салах принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

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