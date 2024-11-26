Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед» – Санья

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Бакари Санья считает, что полузащитник Поль Погба мог бы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Сегодняшний «Манчестер Юнайтед» отличается от того, которым он был во времена с Погба. У «Юнайтед» молодой тренер – он был игроком, он понимает ситуацию. Он, вероятно, хотел бы иметь на тренировках такого игрока, как Погба. Уверен, он будет открыт к его возвращению. Я много раз разговаривал с Полем. Он любит «Юнайтед», - сказал Санья Mega Dice.

Как известно, в марте Поля Погба сможет вернуться в футбол, когда истечёт срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.