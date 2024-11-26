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Оуэн предупредил Александер-Арнольда по поводу «Реала»

26 Ноября 2024 • 17:21 Комментировать

Поговаривают, что защитник Трент Александер-Арнольд в следующем году может сменить «Ливерпуль» на «Реал». Комментарий на этот счёт дал Майкл Оуэн, который перебирался из мерсисайдского клуба в мадридский клуб летом 2004 года.

«Ситуация с Трентом интересная. Трент сделал всё для «Ливерпуля». Он обожает «Ливерпуль». Если он уйдёт, никто не должен возмущаться, ведь он получит новый опыт в жизни и карьере. Что бы ни случилось, его следует считать героем. Но, к сожалению, трансферы влияют на то, как люди видят вас. Такой трансфер бросит тень на Трента в глазах некоторых, хотя такого быть не должно», - сказал Оуэн The Telegraph.

Отметим, что Майкл Оуэн в своё время провёл в «Реале» только один сезон, а затем вернулся в Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Майкл Оуэн Трент Александер-Арнольд ещё теги
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