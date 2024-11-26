Оуэн предупредил Александер-Арнольда по поводу «Реала»

Поговаривают, что защитник Трент Александер-Арнольд в следующем году может сменить «Ливерпуль» на «Реал». Комментарий на этот счёт дал Майкл Оуэн, который перебирался из мерсисайдского клуба в мадридский клуб летом 2004 года.

«Ситуация с Трентом интересная. Трент сделал всё для «Ливерпуля». Он обожает «Ливерпуль». Если он уйдёт, никто не должен возмущаться, ведь он получит новый опыт в жизни и карьере. Что бы ни случилось, его следует считать героем. Но, к сожалению, трансферы влияют на то, как люди видят вас. Такой трансфер бросит тень на Трента в глазах некоторых, хотя такого быть не должно», - сказал Оуэн The Telegraph.

Отметим, что Майкл Оуэн в своё время провёл в «Реале» только один сезон, а затем вернулся в Англию.