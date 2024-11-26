Оуэн объяснил, почему избегает стадиона «Энфилд»

Майкл Оуэн является воспитанником «Ливерпуля». После непродолжительного периода в «Реале» Оуэн вернулся в родную Англию и поиграл за «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». С «красными дьяволами» Майкл стал чемпионом, но при этом навлёк на себя гнев фанатов «Ливерпуля». Теперь экс-звезда избегает стадион «Энфилд».

«Я не чувствую, что меня здесь любят и ждут. Это чертовски больно, поэтому я предпочитаю избегать стадион «Энфилд», - сказал Оуэн The Athletic.

В то же время Майкл Оуэн отметил, что ощущает гордость каждый раз, когда приближается к домашнему стадиону «Ливерпуля».

Отметим, что «Ливерпуль» сейчас является лидером Премьер-лиги и Лиги чемпионов.