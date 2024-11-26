Кварацхелия может перейти в суперклуб АПЛ

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи». Переговоры между клубом Серии А и грузинским футболистом о новом контракте зашли в тупик. Дело в том, что «Наполи» не готов предложить Хвиче зарплату больше, чем 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Если договориться не получится, «Наполи» будет открыт к продаже Кварацхелии в следующем году. «Адзурри» будут готовы расстаться с грузином при получении около 100 миллионов евро. Интерес к Хвиче проявляет ряд клубов. Если верить информации Sport Mediaset, то в гонку включился «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» готовы предложить Кварацхелии оклад в 8 миллионов евро с легкодостижимым бонусом в 1 миллион.