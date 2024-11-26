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Названа главная трансферная цель «Манчестер Сити» на 2025 год

26 Ноября 2024 • 16:33 Комментировать

«Манчестер Сити» строит трансферные планы на следующий календарный год. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, главной целью «горожан» является полузащитник Бруно Гимараэс из «Ньюкасла». Видеть бразильца в своём составе хочет Хосеп Гвардиола. 

В то же время отмечается, что подписывать Гимараэса в январе «Манчестер Сити» не будет. В зимнее трансферное окно «горожане» сосредоточатся на других, более простых вариантах.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Бруно Гимараэса в 85 миллионов евро. Ранее бразильский полузащитник говорил, что его футбол нравится рулевому «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

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