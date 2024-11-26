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Артета высказался о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

26 Ноября 2024 • 15:08 Комментировать (4)

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о новом главном тренере «Манчестер Юнайтед» –  о Рубене Амориме.

«Аморим – превосходный тренер с особенной карьерой, который добился чего-то исторического в «Спортинге», особенно в плане формы. Его ждёт очень интересный вызов в одном из самых больших клубов мира. Надеюсь, что для него всё сложится хорошо», - сказал Артета журналистам.

Во вторник «Арсенал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Спортинга», который ещё недавно тренировал Аморим. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Микель Артета Рубен Аморим ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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djdli_93
26 Ноября 2024 в 16:02
Вы*бим недоспортинг отвичаю)
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LMI
26 Ноября 2024 в 15:37
Проиграем Спортингу
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ВетерПеремен
26 Ноября 2024 в 15:50
Выиграем у Спортинга)
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LMI
26 Ноября 2024 в 15:52
В лучшем случае вымученая ничья
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