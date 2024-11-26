Артета высказался о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о новом главном тренере «Манчестер Юнайтед» – о Рубене Амориме.

«Аморим – превосходный тренер с особенной карьерой, который добился чего-то исторического в «Спортинге», особенно в плане формы. Его ждёт очень интересный вызов в одном из самых больших клубов мира. Надеюсь, что для него всё сложится хорошо», - сказал Артета журналистам.

Во вторник «Арсенал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Спортинга», который ещё недавно тренировал Аморим. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.