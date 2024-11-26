«Манчестер Юнайтед» выбрал альтернативу Дэвису с ценником в 60 млн евро

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет, чтобы в следующем году клуб подписал левого защитника. Приоритетным кандидатом для «красных дьяволов» является Альфонсо Дэвис из «Баварии», но подписать канадца будет сложно. Учитывая ситуацию, манкунианцы изучают и другие варианты.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, на радаре «Манчестер Юнайтед» находится Тео Эрнандес из «Милана». Действующий контракт 27-летнего француза рассчитан до конца сезона 2025/2026. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 60 миллионов евро