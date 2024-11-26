Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана удостоен награды

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был удостоен награды FIFPRO Merit Award 2024. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFRPO) отметила футболиста за его деятельность. В публикации отмечается, что фонд Онана предоставляет бесплатную медицинскую помощь и организовывает операции в Африке. Ежегодно фонд помогает около 500 детям.

В сезоне 2024/2025 Андре Онана провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей. В них камерунец пропустил 19 голов.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.