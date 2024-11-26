Далот высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот дал комментарий о главном тренере команды Рубене Амориме.

«Аморим – именно то, что нам нужно для такого клуба. Он очень требовательный. Это стандарт, который должен быть у клуба – требования, чтобы люди были профессионалами и усердно работали для команды. Это чёткое послание, которое Аморим даёт нам каждый день», - слова Аморима приводит журналист Фабрицио Романо.

В дебютном матче под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» в воскресенье сыграл вничью в гостях у «Ипсвича» - 1:1. Следующий матч команда проведёт 28 ноября – против «Будё-Глимт» в Лиге Европы.