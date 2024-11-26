«Ливерпуль» нашёл нового нападащего

Бельгийский форвард «Лиона» Малик Фофана может переехать на туманный Альбион. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

В подписании нападающего заинтересован «Ливерпуль». «Лион», в свою очередь, готов рассмотреть продажу Фофана из-за финансовых трудностей. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Маликом и французским клубом истекает летом 2028 года.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь баллов.