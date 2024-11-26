Гвардиола назвал только одно условие, при котором футбольный график пересмотрят

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу напряжённого графика в футболе.
«Есть только одно решение – все игроки решат сказать «Стоп». Только тогда УЕФА и ФИФА будут вынуждены отреагировать и что-то изменить. Я всегда привожу в пример НБА – там спортсмены проводят 80 игр, но затем три или четыре месяца отдыхают, что помогает им восстановиться. Без Гвардиолы футбол будет продолжаться, но без игроков шоу не будет. Всё зависит от них», - слова Гвардиолы приводит Football Tweet.
Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Фейеноорда».
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