«Реал» может купить защитника из АПЛ – названо имя

«Реал» по ходу сезона сталкивается с серьёзными кадровыми проблемами в оборонительной линии. Ясно, что в мадридском клубе изучают рынок защитников. Наверняка «сливочные» попытаются подписать новичка в оборону если не ближайшей зимой, то летом.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, в «Реале» изучают возможность подписать Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона». 22-летний футболист показывает прогресс – в июне он даже дебютировал за национальную сборную Англии.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джерреда Брэнтуэйта в 42 миллиона евро.