В «Манчестер Сити» есть уверенность по будущему Холанна

Слухи регулярно связывают звёздного нападающего Эрлинга Холанна с переходом в топ-клуб чемпионата Испании. На этом фоне в «Манчестер Сити» есть уверенность в том, что Холанн последует примеру Хосепа Гвардиолы и в скором времени подпишет новый контракт с клубом. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на GiveMeSport.

Действующий контракт Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года, но клуб хочет поскорее пролонгировать соглашение с бомбардиром. Ранее в прессе писали о том, что Эрлинг может стать самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги.