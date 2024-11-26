Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим нацелился на суперфорварда

26 Ноября 2024 • 09:52 Комментировать

Центральный нападающий Виктор Дьёкереш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», может перебраться на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в переходе игрока заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. Манкунианцы обозначили Дьёкереша приоритетной целью на лето следующего года.

Рыночная стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро. Виктор связан контрактными обязательствами со «Спортингом» до лета 2028 года.

В текущем сезоне Примейры нападающий сыграл 11 матчей, записав на свой счет 16 забитых мячей и одну голевую передачу.

👍 0
👎 0
💯 2
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Виктор Дьёкереш трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» Аморим установил рекорд «Манчестер Юнайтед» последних 55 лет Президент «Реала» обратился к Винисиусу Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой» В «Интер Майами» приняли решение по будущему Месси
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону» «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» «Ак Барс» на выезде взял верх над ЦСКА в КХЛ «Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
09:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим нацелился на суперфорварда
09:44 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Арсенала» Артета хочет переманить полузащитника «Реала»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля»: «Я разочарован Салахом» 1
08:53 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Барселона» подпишет Холанна 1
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда из АПЛ 1
07:40 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин рассказал, как едва не сменил «Манчестер Юнайтед» на другой топ-клуб 1
07:22 · Англия. Премьер-лига
Бывший тренер «Челси» Поттер отказал клубу АПЛ
06:51 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Сити» имеют худший показатель передач вперёд в АПЛ
06:19 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне назвал проблему Савио в «Манчестер Сити»
06:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пожертвует своим игроком ради новых подписаний 2
05:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» связались с бразильским полузащитником
05:35 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» ведутся споры по Салаху
02:04 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне высказался о работе с Гвардиолой
01:52 · Англия. Премьер-лига
Игроков «Тоттенхэма» поразила новость об операции Викарио 1
01:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити» 4
01:12 · Англия. Премьер-лига
Викарио признался, что играл против «Манчестер Сити» со сломанной ногой
01:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Почему я должен меняться?» 2
00:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» на контратаках обыграл «Ньюкасл»
00:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил 60 млн евро за восходящую звезду
25 Ноября
23:42 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Тоттенхэма» Викарио перенёс операцию
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» опережает два топ-клуба АПЛ в борьбе за Та
23:23 · Англия. Премьер-лига
Доку: «Манчестер Сити» всё ещё борется» 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
Артета сообщил о возвращении игрока «Арсенала» после травмы
22:37 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб готовит предложение для Рамоса слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего в Бундеслиге
Все новости