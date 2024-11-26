Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим нацелился на суперфорварда

Центральный нападающий Виктор Дьёкереш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», может перебраться на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в переходе игрока заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. Манкунианцы обозначили Дьёкереша приоритетной целью на лето следующего года.

Рыночная стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро. Виктор связан контрактными обязательствами со «Спортингом» до лета 2028 года.

В текущем сезоне Примейры нападающий сыграл 11 матчей, записав на свой счет 16 забитых мячей и одну голевую передачу.