Тренер «Арсенала» Артета хочет переманить полузащитника «Реала»

Лондонский «Арсенал» хотел бы усилить состав команды полузащитником мадридского «Реала». Речь идет о турецком хавбека Арде Гюлере.

Согласно сведениям портала Todofichajes, наставник «канониров» Микель Артета лично заинтересован в приглашении 19-летнего футболиста. Испанец считает, что Гюлер сможет раскрыться в «Арсенале», как норвежец Мартин Эдегор.

Трансферная стоимость турка составляет 45 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Арда сыграл девять поединков, записав на свой счет одну голевую передачу.