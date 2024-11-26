Легенда «Ливерпуля»: «Я разочарован Салахом»

«Клуб до сих пор не предложил новый договор, потому что Салах ответил отказом. Из-за этого нет конкретных переговоров. Я разочарован Мохамедом. Мне бы хотелось, чтобы стороны наконец-то встретились и обсудили этот вопрос», - передает слова Каррагера Sky Sports.