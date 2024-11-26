Легенда «Ливерпуля»: «Я разочарован Салахом»

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался насчет будущего нападающего Мохамеда Салаха в мерсисайдском гранде.
«Клуб до сих пор не предложил новый договор, потому что Салах ответил отказом. Из-за этого нет конкретных переговоров. Я разочарован Мохамедом. Мне бы хотелось, чтобы стороны наконец-то встретились и обсудили этот вопрос», - передает слова Каррагера Sky Sports.
Срок трудового договора между Салахом и «красными» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги египтянин провел 12 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач.
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