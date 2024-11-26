Стало известно, когда «Барселона» подпишет Холанна

Норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может сменить клубную прописку, об этом рапортуют журналисты El Gol Digital.

Согласно сведениям источника, скандинавского нападающего намерена подписать каталонская «Барселона». Трансфер может быть оформлен не раньше лета 2026 года. Все потому, что тогда команду покинет польский бомбардир Роберт Левандовски. Каталонцы рассматривают Холанна как долгосрочную замену поляку. Сам норвежец готов продолжить карьеру в Ла Лиге.

Рыночная стоимость Эрлинга оценивается в 200 миллионов евро. В текущем сезоне АПЛ он забил 12 мячей в 12 играх.