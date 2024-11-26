«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда из АПЛ

Нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья – ещё одна потенциальная трансферная цель «Манчестер Юнайтед».

Бразильца связывали с переходом в стан «красных дьяволов» минувшим летом, но ничего конкретного из этого не вышло. По сообщениям журналиста Грэма Бэйли, «Манчестер Юнайтед» следит за успехами 25-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Манкунианцы занимаются поиском усиления атаки – не исключено, что в скором будущем они попробуют переманить звезду «волков».

В активе Матеуса Куньи семь забитых голов и три результативные передачи в 12 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость форварда составляет 45 млн евро.