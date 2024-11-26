Рой Кин рассказал, как едва не сменил «Манчестер Юнайтед» на другой топ-клуб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин вспомнил, как мог переехать в Италию.

Ирландец выступал за «красных дьяволов» с 1993 по 2006 год, а завершил карьеру в шотландском «Селтике».

«У меня было соглашение с «Ювентусом». Сделка была почти заключена, и там я заработал бы больше, чем в «Юнайтед», хотя речь шла о сопоставимых суммах. Эта ситуация не выбила меня из колеи. Но я всегда питал симпатию к «Ювентусу». Жалею, что так и не поиграл за границей», – заявил в беседе с The Overlap Кин, в настоящий момент работающий экспертом на телевидении.

В составе «Манчестер Юнайтед» экс-хавбек провёл 480 матчей.