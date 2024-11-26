Бывший тренер «Челси» Поттер отказал клубу АПЛ

Экс-рулевой лондонского «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер не торопится возвращаться к работе.

В назначении 49-летнего специалиста был заинтересован «Лестер», недавно отправивший в отставку Стива Купера. По данным TBR Football, Поттер вряд ли вернётся в Премьер-лигу в ближайшее время – его не привлекает должность во главе «лис».

Примечательно, что «Лестер» был готов назначить экс-наставника «Челси» ещё летом, прежде чем договориться с Купером, но и тогда из этого ничего не вышло.

Грэм Поттер был уволен из лондонского клуба в начале апреля 2023 года – с тех пор англичанин не имеет тренерской работы.