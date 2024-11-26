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Два игрока «Манчестер Сити» имеют худший показатель передач вперёд в АПЛ

26 Ноября 2024 • 06:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Полузащитники «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и Бернарду Силва занимают два последних места в Премьер-лиге по проценту передач вперёд.

Немецкий хавбек пасует вперёд лишь в 15,1% случаев от общего количества передач, показатель португальца не сильно выше – 15,4%. Как информирует WhoScored, футболисты «горожан» замыкают рейтинг текущего розыгрыша АПЛ среди полузащитников, отдавших не менее 300 пасов. Стоит отметить, впрочем, что это не говорит о низком качестве игры – дело в стиле «Манчестер Сити», основанном на владении мячом, а также в склонности соперников действовать от обороны против действующих чемпионов.

Лидером же рейтинга является Бруно Гимараэс из «Ньюкасла» – 39% его передач были отданы вперёд. Второй – Лукас Пакета из «Вест Хэма» (37,3%), третий – Гарри Уинкс из «Лестера» (37%).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Бернарду Силва Гарри Уинкс Лукас Пакета Бруно Гимараэс ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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