Де Брёйне назвал проблему Савио в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мыслями о выступлении вингера Савио.

Бразилец пополнил ряды «горожан» в июле, перебравшись из «Труа». В 16 матчах за команду Хосепа Гвардиолы 20-летний игрок отметился пятью результативными передачами, но забить пока не смог.

«Савио очень здорово начал, – высказывается де Брёйне. – Очевидно, иногда становится труднее, когда ты долго не можешь забить первый гол, и он, возможно, немного беспокоится по этому поводу.

Кажется, сейчас он относится к этому проще. Он проделал хорошую работу, что особенно трудно в текущем положении команды. Не думаю, что ему стоит о чём-то беспокоиться. Он отлично начал, мы постараемся поддержать его и помочь забить первый гол. После этого мы увидим, как он забьёт ещё много-много раз», – сказал в беседе c TNT Sports бельгиец.