«Манчестер Сити» пожертвует своим игроком ради новых подписаний

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати может быть продан в январское трансферное окно.

22-летний футболист редко появляется на поле, несмотря на проблемы «горожан» с травмами, однако пользуется спросом на рынке. По информации Football Insider, в «Манчестер Сити» готовы продать Макати в январе, чтобы вложить вырученные средства в подписание новых игроков.

По слухам, англичанин интересен «Вест Хэму». Стоимость сделки может превысить 20 млн евро.

Джеймс Макати отметился одним забитым мячом, приняв участие в шести матчах команды Хосепа Гвардиолы в текущей кампании. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.