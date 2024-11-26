«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» связались с бразильским полузащитником

Английские гранды сохраняют интерес к полузащитнику «Аталанты» Эдерсону.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотели бы подписать бразильца уже в январе: оба клуба обратились к окружения игрока для обсуждения потенциальной зимней сделки, докладывает журналист Руди Галетти. Не выбывает из гонки и «Манчестер Сити», также считающийся одним из главных претендентов на хавбека. Позиция «Аталанты» остаётся прежней: клуб не планирует продавать ключевого футболиста зимой, но может рассмотреть предложения летом.

Стоимость вероятного трансфера Эдерсона оценивается в 50 млн евро. Контракт 25-летнего игрока с «Аталантой» рассчитан до середины 2027 года.