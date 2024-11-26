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В «Барселоне» ведутся споры по Салаху

26 Ноября 2024 • 05:35 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.11 16:00

В «Барселоне» по-прежнему не исключают возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Египтянин может покинуть свой нынешний клуб свободным агентом – контракт истекает по окончании текущего сезона. Как сообщает журналист Альберт Фернандес, в руководстве «Барселоны» до сих пор ведутся споры относительно подписания Салаха: некоторые в клубе видят необходимость в приглашении топ-игрока, доступного без платы за трансфер, другим же кажется, что команде не нужен ещё один футболист на позицию Ламина Ямаля.

В «Ливерпуле» намерены предложить Мохамеду Салаху улучшенные условия, чтобы убедить остаться. Также на 32-летнего форварда есть претенденты из Саудовской Аравии.

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БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
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