Де Брёйне высказался о работе с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне заявил, что рад работать с Хосепом Гвардиолой.

Бельгиец представляет цвета «горожан» с 2015 года, а испанский наставник возглавил команду летом 2016. Контракт 33-летнего футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона. Вероятно, хавбек последует примеру тренера и продлит договор.

«Мне нравится выступать под руководством Гвардиолы – мы не просто так работаем вместе уже столько лет. Он тоже счастлив в клубе, а иначе не продлил бы свой контракт», – сказал в беседе с Ziggo Sport де Брёйне.

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом».