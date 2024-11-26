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Де Брёйне высказался о работе с Гвардиолой

26 Ноября 2024 • 02:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне заявил, что рад работать с Хосепом Гвардиолой.

Бельгиец представляет цвета «горожан» с 2015 года, а испанский наставник возглавил команду летом 2016. Контракт 33-летнего футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона. Вероятно, хавбек последует примеру тренера и продлит договор.

«Мне нравится выступать под руководством Гвардиолы – мы не просто так работаем вместе уже столько лет. Он тоже счастлив в клубе, а иначе не продлил бы свой контракт», – сказал в беседе с Ziggo Sport де Брёйне.

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом».

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