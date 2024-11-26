Игроков «Тоттенхэма» поразила новость об операции Викарио

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио неожиданно для товарищей по команде перенёс операцию.

28-летний футболист признался, что в недавнем матче против «Манчестер Сити» (4:0) играл со сломанной лодыжкой. В понедельник клуб сообщил, что итальянец перенёс операцию. По данным журналиста Сами Мокбеля, эта новость удивила одноклубников Викарио. В команде даже не подозревали, что травма голкипера настолько серьёзна.

Очевидно, что «Тоттенхэму» в ближайшее время придётся обходиться без основного вратаря, хотя сроки его восстановления остаются неизвестными. В четверг «шпоры» сыграют в Лиге Европы против «Ромы».