Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трудной кадровой ситуации в команде.

Действующие чемпионы Англии страдают из-за проблем с травмами, с которыми пока не могут справиться: в последних пяти матчах «горожане» потерпели пять поражений.

«Верните моих игроков! Трудно играть без четырёх центральных защитников, двух опорников, одного вингера и Родри, лучшего футболиста в мире, которого мы потеряли на весь сезон. Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»!» – заявил в интервью Ziggo Sport Гвардиола в преддверии поединка Лиги чемпионов против нидерландского «Фейеноорда».