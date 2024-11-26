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Гвардиола: «Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»

26 Ноября 2024 • 01:40 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Фейеноорд
1 1.20 X 7.70 2 14.00
Через 19 ч. 55 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трудной кадровой ситуации в команде.

Действующие чемпионы Англии страдают из-за проблем с травмами, с которыми пока не могут справиться: в последних пяти матчах «горожане» потерпели пять поражений.

«Верните моих игроков! Трудно играть без четырёх центральных защитников, двух опорников, одного вингера и Родри, лучшего футболиста в мире, которого мы потеряли на весь сезон. Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»!» – заявил в интервью Ziggo Sport Гвардиола в преддверии поединка Лиги чемпионов против нидерландского «Фейеноорда».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ФЕЙЕНООРД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
26 Ноября 2024 в 02:10
Хм... это обращение к волшебнику? Он до сих пор верит с сказки?? Травмы в АПЛ - это обыденность и надо всегда иметь хороший запас игроков. А с арабским баблом это не должно быть проблемой.
Так что не надо стрелки переводить - это тренерский провал.
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