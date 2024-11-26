Викарио признался, что играл против «Манчестер Сити» со сломанной ногой

Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио отыграл весь матч против «Манчестер Сити», несмотря на перелом.

Итальянец помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности и одержать крупную победу на «Этихаде» (4:0). Как стало известно в понедельник, вратарь сломал лодыжку и перенёс операцию. Сроки его восстановления пока не раскрываются.

«Я отыграл 60 минут на «Этихаде» со сломанной лодыжкой, отдав команде абсолютно всё, что мог. К сожалению, мне потребовалась операция, другого выхода не было. Скоро увидимся на поле», – написал в социальных сетях Викарио, отразивший пять ударов во встрече с «горожанами».