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Гвардиола: «Почему я должен меняться?»

26 Ноября 2024 • 01:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фейеноорд
1 1.20 X 7.70 2 14.00
Через 21 ч. 16 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается менять свой подход.

«Горожане» впервые при испанском наставнике потерпели пять поражений подряд. В последнем матче команда крупно проиграла «Тоттенхэму» на своём поле (0:4).

«Зачем мне менять стиль игры, если мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги за семь лет? Почему я должен меняться, если я 11 раз выиграл чемпионат и трижды побеждал в Лиге чемпионов за 14 лет? Потому что сейчас мы проигрываем матчи? О боже. Это было бы проблемой», – заявил в беседе с Ziggo Sport Гвардиола.

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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