Гвардиола: «Почему я должен меняться?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается менять свой подход.

«Горожане» впервые при испанском наставнике потерпели пять поражений подряд. В последнем матче команда крупно проиграла «Тоттенхэму» на своём поле (0:4).

«Зачем мне менять стиль игры, если мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги за семь лет? Почему я должен меняться, если я 11 раз выиграл чемпионат и трижды побеждал в Лиге чемпионов за 14 лет? Потому что сейчас мы проигрываем матчи? О боже. Это было бы проблемой», – заявил в беседе с Ziggo Sport Гвардиола.

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.