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«Вест Хэм» на контратаках обыграл «Ньюкасл»

26 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Ньюкасл
0:2
Вест Хэм
окончен

12-й тур Премьер-лиги Англии завершился матчем «Ньюкасл» - «Вест Хэм». Гости почти не контролировали мяч, но смогли создать немало остроты впереди.

Уже на пятой минуте «сороки» добились своего в контратаке, но судьи отменили гол Александра Исака по причине офсайда. Еще пять минут, и уже гости повели после углового и выигранного воздушного единоборства Томаша Соучека. В конце тайма хорошие моменты у Энтони Гордона, который все же не пробил голкипера, и Исака, который из пределов штрафной минимально промахнулся. На 53-й минуте счет стал 0:2, когда комбинацию гостей завершил Аарон Уан-Биссака.

«Вест Хэм» остается на 14-м месте, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Ньюкасл0:2Вест Хэм
  10'Соучек Томаш (0:1)
  53'Уан-Биссака Аарон (0:2)
Поуп НикЛивраменто ВалентиноШёр ФабианКелли Ллойд  61'Холл ЛьюисГимараэс Бруно 84' (Триппьер Киран ( 84') Лонгстафф Шон 57' (Тонали Сандро ( 57') Уиллок Джо 46' (Барнс Харви ( 46') Жоэлинтон 69' (Мёрфи Джейкоб ( 69') Исак АлександрГордон Энтони 68' (Уилсон Каллум ( 68')
Запасные: Таргетт МэттДубравка МартинОсула ВильямАльмирон Мигель
Фабьянски ЛукашУан-Биссака АаронТодибо Жан-Клер 57' (Мавропанос Константинос ( 57') Килман МаксЭмерсон Палмиери 75' (Цоуфал Владимир ( 75') Пакета ЛукасСолер Карлос 84' (Гидо Родригес ( 84') Боуэн ДжарродСоучек ТомашСаммервилл Крисенсио 84' (Ирвинг Энди ( 84') Антонио Майкл 75' (Ингс Дэнни ( 75')
Запасные: Ареола АльфонсГильерме ЛуисСкарлз ОливерКрессуэлл Аарон
25 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
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