«Вест Хэм» на контратаках обыграл «Ньюкасл»

12-й тур Премьер-лиги Англии завершился матчем «Ньюкасл» - «Вест Хэм». Гости почти не контролировали мяч, но смогли создать немало остроты впереди.
Уже на пятой минуте «сороки» добились своего в контратаке, но судьи отменили гол Александра Исака по причине офсайда. Еще пять минут, и уже гости повели после углового и выигранного воздушного единоборства Томаша Соучека. В конце тайма хорошие моменты у Энтони Гордона, который все же не пробил голкипера, и Исака, который из пределов штрафной минимально промахнулся. На 53-й минуте счет стал 0:2, когда комбинацию гостей завершил Аарон Уан-Биссака.
«Вест Хэм» остается на 14-м месте, соперник - 10-й.
Протокол игры
|10'Соучек Томаш (0:1)
|53'Уан-Биссака Аарон (0:2)
Поуп Ник•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан•Келли Ллойд• 61'Холл Льюис•Гимараэс Бруно84' (Триппьер Киран (84') •Лонгстафф Шон57' (Тонали Сандро (57') •Уиллок Джо46' (Барнс Харви (46') •Жоэлинтон69' (Мёрфи Джейкоб (69') •Исак Александр•Гордон Энтони68' (Уилсон Каллум (68')
Фабьянски Лукаш•Уан-Биссака Аарон•Тодибо Жан-Клер57' (Мавропанос Константинос (57') •Килман Макс•Эмерсон Палмиери75' (Цоуфал Владимир (75') •Пакета Лукас•Солер Карлос84' (Гидо Родригес (84') •Боуэн Джаррод•Соучек Томаш•Саммервилл Крисенсио84' (Ирвинг Энди (84') •Антонио Майкл75' (Ингс Дэнни (75')
25 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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