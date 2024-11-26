«Вест Хэм» на контратаках обыграл «Ньюкасл»

12-й тур Премьер-лиги Англии завершился матчем «Ньюкасл» - «Вест Хэм». Гости почти не контролировали мяч, но смогли создать немало остроты впереди.

Уже на пятой минуте «сороки» добились своего в контратаке, но судьи отменили гол Александра Исака по причине офсайда. Еще пять минут, и уже гости повели после углового и выигранного воздушного единоборства Томаша Соучека. В конце тайма хорошие моменты у Энтони Гордона, который все же не пробил голкипера, и Исака, который из пределов штрафной минимально промахнулся. На 53-й минуте счет стал 0:2, когда комбинацию гостей завершил Аарон Уан-Биссака.

«Вест Хэм» остается на 14-м месте, соперник - 10-й.