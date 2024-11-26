«Манчестер Юнайтед» приготовил 60 млн евро за восходящую звезду

Вингер лиссабонского «Спортинга» Джованни Кенда стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Новый рулевой «красных дьяволов» Рубен Аморим, прежде работавший в «Спортинге», хочет воссоединиться с вундеркиндом в Англии. По сведениям A Bola, «Манчестер Юнайтед» решительно настроен приобрести 17-летнего футболиста после завершения сезона. Английский гранд готов заплатить за трансфер 50 млн фунтов стерлингов (около 60 млн евро) без учёта бонусов.

Джованни Кенда записал на свой счёт два забитых мяча и два результативных паса в 19 матчах нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного португальца в 15 млн евро.