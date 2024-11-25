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Голкипер «Тоттенхэма» Викарио перенёс операцию

25 Ноября 2024 • 23:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
01.12 16:30

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио получил травму и был прооперирован.

Итальянцу потребовалось хирургическое вмешательство после перелома лодыжки. Как сообщает пресс-служба «шпор», операция была проведена в понедельник. Медицинскому персоналу лондонского клуба ещё предстоит определить, сколько времени займёт восстановление 28-летнего футболиста.

Гульельмо Викарио принял участие в 15 матчах «Тоттенхэма» в текущем сезоне, пропустив 15 голов.

В четверг команда Анге Постекоглу проведёт домашний матч общего этапа Лиги Европы против итальянской «Ромы», а в воскресенье примет в родных стенах «Фулхэм» в рамках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гульельмо Викарио

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