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«Барселона» опережает два топ-клуба АПЛ в борьбе за Та

25 Ноября 2024 • 23:34 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.11 16:00

«Барселона» продолжает работать над подписанием центрального защитника «Байера» Джонатана Та.

Каталонский клуб лидирует в борьбе за 28-летнего футболиста, который сможет покинуть ряды «фармацевтов» свободным агентом по окончании сезона. Тем не менее, как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, у «Барселоны» остаются конкуренты в лице лондонских «Челси» и «Тоттенхэма».

Ранее Джонатана Та связывали с возможным переходом в «Баварию» и мадридский «Реал». В нынешней кампании игрок провёл 18 матчей за леверкузенцев во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом.

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