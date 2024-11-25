«Барселона» опережает два топ-клуба АПЛ в борьбе за Та

«Барселона» продолжает работать над подписанием центрального защитника «Байера» Джонатана Та.

Каталонский клуб лидирует в борьбе за 28-летнего футболиста, который сможет покинуть ряды «фармацевтов» свободным агентом по окончании сезона. Тем не менее, как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, у «Барселоны» остаются конкуренты в лице лондонских «Челси» и «Тоттенхэма».

Ранее Джонатана Та связывали с возможным переходом в «Баварию» и мадридский «Реал». В нынешней кампании игрок провёл 18 матчей за леверкузенцев во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом.