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Доку: «Манчестер Сити» всё ещё борется»

25 Ноября 2024 • 23:23 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
01.12 19:00

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал, как чувствует себя в команде.

«Горожане» потерпели пять поражений кряду во всех турнирах, включая три неудачи в Премьер-лиге. 22-летний бельгиец пропустил два последних поединка из-за травмы.

«Если быть честным, я счастлив в «Манчестер Сити». Мой первый сезон здесь прошёл успешно, я впервые стал победителем Премьер-лиги. Сейчас, во втором сезоне, мы по-прежнему там [в числе претендентов на титул], мы всё ещё боремся. Я рад быть частью команды», – цитирует City Xtra Доку.

В следующем туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с действующим лидером турнирной таблицы – «Ливерпулем». В случае поражения на «Энфилде» отставание команды Гвардиолы от «красных» увеличится до 11 очков.

Перед матчем с «Ливерпулем» «горожанам» предстоит принять «Фейеноорд» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
25 Ноября 2024 в 23:26
Доктор, пациент ожил или это предсмертные конвульсии?
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